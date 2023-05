SportFair

I social di Annalisa sono presi d’assalto dai tifosi del Genoa. Il motivo è davvero singolare. Insieme ai complimenti per le canzoni e quelli sulla bellezza della cantante venuta fuori dalla scuola di “Amici”, spuntano anche tantissimi inviti al Marassi in occasione di Genoa-Bari.

“Bellissima” diventa “Fallitissima”

Nelle ultime settimane, i tifosi del “Grifone” hanno coniato un nuovo coro dedicato ai rivali della Sampdoria. Le note sono quelle di “Bellissima”, hit da milioni di views di Annalisa. Il testo è stato cambiato in “Fallitissima”, riferimento alla condizione complicata della Sampdoria ormai retrocessa in Serie B e in difficoltà economica.

Da qui l’invito rivolto dai tifosi che, dopo aver apprezzato la musica di Bresh e la sua “Guasto d’amore”, ormai canzone simbolo del Genoa, sperano di vedere Annalisa al Marassi cantare con tutta la curva. Chissà che la cantante non ci faccia un pensierino.

Il coro dei tifosi del Genoa

“Dove vaaaaai

Che schifo faaaaai

La Sampdoria deve andare in Serie B

Sei ultimissima

Fallitissima!“