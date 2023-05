Entusiasmo al Foro Italico: Sinner e Totti si sfidano a… padel | VIDEO

SportFair

Continua il programma agli Internazionali d’Italia, nel frattempo al Foro Italico è andata in scena una sfida particolare. Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, ha giocato e vinto a padel, in coppia con il talento azzurro della racchetta, Giulio Graziotti. L’avversario? Addirittura Jannik Sinner. Il campione di tennis ha giocato tre game contro il ‘Pupone’, in coppia con Michele Bruno, per poi essere sostituito da Roberto Binaghi.

“C’è solo un capitano” e “Roma Roma Roma”, i cori dagli spalti. “Se rompo la racchetta di Bela (Belasteguin, leggenda del padel, ndr), m’inc***o”, scherza Totti. “Musetti mi ha invitato a vedere la sua partita nel pomeriggio? Mo’ devo giocare pure contro di lui?”, continua l’ex calciatore, che commenta un boato proveniente dal Centrale con “Aò, ha segnato la Roma”.

“Vivere Sinner sul campo da padel è emozionante. Secondo me allenandosi potrebbe diventare forte anche qui – le parole l’ex capitano giallorosso a fine partita – Magari avercelo il braccio di Jannik… Il padel è uno sport importante per giovani e adulti, non ha età. E’ divertente e impegnativo, ti fa conoscere tante persone”.

Poi la risposta di Sinner: “non avevo mai giocato a padel, e penso si sia visto, ma poi è stato un onore conoscere Francesco Totti. Ci siamo divertiti….. anche se per me con le sponde è un gran casino!”.

#Sinner sul campo da Padel con Totti pic.twitter.com/96hvvzZbRv — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) May 15, 2023