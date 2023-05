Formula 1, erroraccio di Leclerc in qualifica: bandiera rossa a Miami | VIDEO

SportFair

Il sabato di qualifiche del GP di Miami ha regalato spettacolo e sorprese. La Q3 è terminata in anticipo a causa di una bandiera rossa causata da Charles Leclerc, che ha dunque ‘aiutato’ Sergio Perez, poleman in Florida.

Il messicano si lascia alle spalle Alonso e Sainz. Errore anche per Verstappen, che a causa della bandiera rossa non è riuscito a far meglio del 9° tempo.

L’errore di Leclerc

Il monegasco della Ferrari ha perso il controllo della sua monoposto, poco dopo aver sfiorato e pizzicato il muro, finendo fuori pista contro le barriere. Nessun danno grave alla vettura di Leclerc, che è uscito da solo, furioso con se stesso, dall’abitacolo.

Charles Leclerc loses it and goes in to the barrierspic.twitter.com/YgTYYSskwu — $ (@samirsynthesis) May 6, 2023