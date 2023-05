Formula 1, errore di Sainz: penalità di 5 secondi a Miami

SportFair

E’ in corso il gran premio di Formula 1 a Miami, la gara ha già regalato emozioni e colpi di scena. In particolar modo si è registrata la grande rimonta di Max Verstappen, dopo il pit-stop di Perez l’olandese si è portato in testa. Il campione del mondo in carica è stato autore di un grande ritmo dopo il nono posto delle qualifiche.

In grande difficoltà la Ferrari. Leclerc è arretrato molto dopo il pit-stop, buona partenza di Sainz. Lo spagnolo è stato autore di un brutto errore, il pilota della Ferrari è stato punito con 5 secondi di penalità per un ingresso troppo veloce in pit lane al momento della sosta.