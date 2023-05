Formula 1, FP3 Miami: Verstappen il più veloce, guizzo di Leclerc

SportFair

Continua l’appuntamento di Formula 1, l’attesa è altissima per il gran premio di Miami. Si sono concluse anche le FP3 e sono arrivate nuove indicazioni in vista delle qualifiche e per la gara. Gli uomini da battere sono ancora una volta Verstappen e Perez, le Red Bull si sono confermate nettamente superiori.

In grande ripresa la Ferrari, in particolar modo Leclerc è reduce da un podio molto importante ma anche Sainz si è dimostrato competitivo. In grado di giocare un ruolo interessante anche le Alpine, senza dimenticare le Mercedes.

Il tempo più veloce è stato realizzato da Max Verstappen, poi il ferrarista Leclerc con un guizzo nel finale. Al terzo posto Perez, poi Sainz. Quinto Ocon, poi Gasly e Bottas. Decimo Russell.