Formula 1, doppietta Mercedes a Miami: i tempi delle FP1

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1. I piloti sono scesi in pista in Florida per le prime prove libere del GP di Miami. Al termine delle FP1 è la Mercedes a sorridere, con una splendida doppietta. Russell precede Hamilton nella classifica dei tempi.

Terzo tempo per Leclerc, seguito dal campione del mondo Verstappen e dal ferrarista Sainz. Sesto Gasly, che si lascia alle spalle le Aston Martin di Alonso e Stroll.

I piloti torneranno in pista tra qualche ora per le seconde libere del GP di Miami, mentre domani sarà la giornata delle qualifiche.