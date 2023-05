Formula 1, pole strepitosa di Verstappen a Montecarlo! Alonso beffato e Perez a muro

SportFair

Spettacolo, emozioni e colpi di scena. La Formula 1 torna in pista per il GP di Montecarlo e sono arrivate nuove indicazioni in attesa della gara di domani. Le favorite sono ancora le Red Bull, in particolar modo il campione del mondo Max Verstappen continua a confermarsi in grandissima forma. In corsa anche Alonso, le Ferrari di Sainz e Leclerc e le Mercedes.

Nel Q1 delle qualifiche subito un colpo di scena: Perez va a muro ed è costretto a fermarsi. Verstappen il più veloce. Eliminati Sargeant, Magnussen, Hulkenberg, Zhou e Perez.

Nelle Q2 si conferma Max Verstappen, poi il ferrarista Leclerc. Eliminati Piastri, De Vries, Albon, Stroll, Bottas. Pole strepitosa di Verstappen con un giro finale da impazzire, poi Alonso, Leclerc, Ocon e Sainz. Poi arriva la pessima notizia per Leclerc, il ferrarista è stato penalizzato di tre posizioni.

Formula 1, la griglia di partenza a Montecarlo

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Alonso

2ª fila: 3. Ocon, 4. Sainz

3ª fila: 5. Hamilton, 6. Leclerc

4ª fila: 7. Gasly, 8. Russell

5ª fila: 9. Tsunoda, 10. Norris

6ª fila: 11. Piastri, 12. De Vries

7ª fila: 13. Albon, 14. Stroll

8ª fila: 15. Bottas, 16. Sargeant

9ª fila: 17. Magnussen, 18. Hulkenberg

10ª fila: 19. Zhou , 20. Perez