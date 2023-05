Formula 1, paura a Miami: Norris rischia di travolgere un uomo | VIDEO

SportFair

Il gran premio di Formula 1 a Miami si è concluso con il trionfo di Max Verstappen, il pilota olandese della Red Bull è stato protagonista di una rimonta da impazzire dal nono posto e continua a confermarsi il netto favorito alla vittoria del titolo. In grossa difficoltà le Ferrari, i risultati raggiunti da Leclerc e Sainz non sono stati all’altezza.

Durante la gara a Miami si sono verificati momenti di grande paura. Il pilota della McLaren Lando Norris ha rischiato di investire un uomo, durante il rientro ai box. Il video è diventato virale sul web e continua a mettere in evidenza i rischi della sicurezza in Formula 1. L’uomo, probabilmente un fotografo o un addetto, ha rischiato di essere travolto.

L’episodio non è il primo che si è verificato in questo inizio di stagione in Formula 1. La settimana scorsa, nel gran premio di Baku, era accaduta una cosa simile con Sebastian Ocon. La situazione dovrà essere gestita meglio e valutata con attenzione per evitare rischi inutili.

Esto ha pasado en la carrera. Norris entra a boxes y se cruza una persona por la pista. De verdad… no aprendemos…pic.twitter.com/IC1eSUF39E — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 7, 2023