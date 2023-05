Formula 1, la partenza a Miami: Verstappen beffa Leclerc e Magnussen | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del gran premio di Miami, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. L’ultima gara si è conclusa con la doppietta della Red Bull e con l’ottimo podio di Leclerc. Le qualifiche a Miami si sono concluse con il botto e con l’errore del monegasco che ha chiuso in anticipo la sessione.

Il ferrarista è partito dal settimo posto, nono il campione del Mondo in carica Verstappen. In pole position Perez, poi Alonso e Sainz.

In partenza non si sono registrati scossoni in vetta: prima Perez, poi Alonso, Sainz, Gasly e Russell. Leclerc recupera la posizione su Magnussen, Verstappen ottavo. Poi duello Leclerc-Magnussen, l’olandese ne approfitta ed effettua un doppio sorpasso.

