Formula 1, Leclerc fa mea culpa: “non è accettabile”

Sabato in pista difficile per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari è finito contro le barriere durante il Q3 ieri sera, ponendo fine in anticipo alle qualifiche del GP di Miami con una bandiera rossa, che ha assegnato la pole position a Sergio Perez, seguito in griglia di partenza da Alonso e Sainz.

Partirà dalla 7ª casella Leclerc, mentre Verstappen sarà costretto ad una rimonta dal nono posto a causa di un errore nel primo tentativo della Q3.

Le parole di Leclerc

Non cerca scuse e giustificazioni Charles Leclerc, che ha commentato così il suo errore a fine qualifiche: “non è accettabile. E’ difficile per tutti. In due giorni ho commesso due errori nelle stesse curve, dunque sì, non è accettabile. Sono sempre molto severo con me stesso e oggi non è andata bene. Spesso in qualifica riesco a estrarre il massimo dalla mia macchina, ma sì, alla fine è lo stesso errore che ho fatto ieri“.

“Ho perso il posteriore, ho cercato di recuperare ma l’ho persa in curva 7. Stavamo andando bene, ma per fare buoni giri devi finirli. Alla fine non sono riuscito a farlo in Q3 e questo ha vanificato anche quanto ho fatto in precedenza“, ha aggiunto.

“Al momento sto faticando un po’ con il bilanciamento, ma vedremo domani come andrà“, ha concluso.