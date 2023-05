La Red Bull a Miami con una livrea speciale, fan divisi: c’è chi teme una… maledizione

SportFair

E’ tutto pronto in Florida per il GP di Miami di Formula 1. Il mondiale a quattro ruote torna a Miami per il secondo anno, in quello che si prospetta un weekend di gara ricco di spettacolo, non solo in pista.

Per l’occasione la Red Bull ha deciso di sfoggiare una livrea speciale. La RB19 avrà infatti dei nuovi colori: non sarà stravolta, ma presenterà delle strisce colorate, azzurra e rosa, sulla fiancata per omaggiare il GP americano.

Si tratta di un piccolo ritocco alla livrea, che ha lasciato alcuni fan un po’ delusi. C’è chi pensa che Red Bull non voglia allontanarsi troppo dai suoi colori per paura di essere colpita da una maledizione che in passato ha dato problemi ad altri team, come Mercedes, quando nel 2019 Hamilton e Bottas hanno dovuto fare i conti con seri problemi in gara nel GP di Germania.

Quando la McLaren, invece, ha optato per una nuova verniciatura, al GP di Monaco del 2021, DAniel Ricciardo è stato addiritturadoppiato dal suo compagno di squadra, Mentre Vettel, nel GP di Toscana 2020 è arrivato terzultimo su una Ferrari con livrea più scura.