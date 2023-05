Formula 1, la partenza a Montecarlo e contatto Sainz-Ocon | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del gran premio di Montecarlo, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La stagione inizia ad entrare nella fase importante e sono in arrivo nuove indicazioni per la classifica. La pole position è stata conquistata da Max Verstappen, grandissimo protagonista con la Red Bull.

Al secondo posto Alonso, penalità per Leclerc costretto ad indietreggiare di tre posizioni. E’ scattato dall’ultima posizione Perez, autore di un incidente durante le qualifiche.

In partenza non si sono registrati grossi scossoni, il leader Verstappen è riuscito a mantenere la posizione. Poi Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton e Leclerc. Subito un pit-stop per Perez, chiamato ad una strategia diversa dopo l’errore in qualifica. Al 12° giro contatto tra Sainz e Ocon.