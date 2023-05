Formula 1, maltempo Emilia-Romagna: fiato sospeso per il GP di Imola

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista del GP di Imola, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Dopo la pausa si torna in pista e sono in arrivo nuove indicazioni per la classifica generale. Il gran premio di Miami ha confermato la forza della Red Bull, la gara si è conclusa con la grande rimonta di Max Verstappen, poi il compagno Perez. In difficoltà le Ferrari, il netto passo indietro soprattutto di Leclerc è stato evidente.

Il maltempo in Emilia-Romagna ha fatto scattare un campanello d’allarme in vista del gran premio e preoccupa il livello del fiume Santerno: una parte della pista è stata allagata. In via cautelare sono state chiuse al transito diverse strade, molte delle quali adiacenti al circuito. Le prime prove libere sono fissate per la giornata di venerdì e la situazione non dovrebbe mettere a rischio il regolare svolgimento del gran premio.