Formula 1, Leclerc deluso e… sotto investigazione a Montecarlo

Le qualifiche di Formula 1 a Montecarlo si sono concluse con l’ennesimo capolavoro di Max Verstappen, il pilota della Red Bull è stato protagonista di un giro finale strepitoso per la pole position. Beffato Fernando Alonso, poi il ferrarista Leclerc.

Il monegasco non è soddisfatto del risultato. “Non sono soddisfatto, d’altro canto dobbiamo guardare la situazione attuale della macchina. Sono state delle qualifiche difficili ed è un weekend per me molto complicato. Ho faticato tanto, abbiamo sofferto sugli avvallamenti rispetto agli altri. In qualifica ci siamo comunque un po’ ripresi, ero più a mio agio, ma nel complesso avrei preferito arrivare più avanti”, le parole dopo le qualifiche.

Leclerc sotto investigazione

Piove sul bagnato per Leclerc, anche sotto investigazione. Il motivo? Il monegasco della Ferrari ha infatti ostacolato Lando Norris nel corso della Q3 e ora rischia tre posti di penalizzazione in griglia.