Formula 1, Leclerc penalizzato: la nuova griglia di partenza a Montecarlo

Piove sul bagnato per Leclerc. Il ferrarista, già deluso dal risultato delle qualifiche a Montecarlo, è stato penalizzato con tre posizioni da scontare nella griglia di partenza della gara di domenica. Il monegasco è stato punito per aver ostacolato Lando Norris nel corso della Q3. Leclerc scivola dalla terza alla sesta posizione e il gran premio si preannuncia sempre più in salita.

Formula 1, la griglia di partenza a Montecarlo

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Alonso

2ª fila: 3. Ocon, 4. Sainz

3ª fila: 5. Hamilton, 6. Leclerc

4ª fila: 7. Gasly, 8. Russell

5ª fila: 9. Tsunoda, 10. Norris

6ª fila: 11. Piastri, 12. De Vries

7ª fila: 13. Albon, 14. Stroll

8ª fila: 15. Bottas, 16. Sargeant

9ª fila: 17. Magnussen, 18. Hulkenberg

10ª fila: 19. Zhou , 20. Perez