Formula 1, Leclerc a muro a Miami: “ho spinto troppo”

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1. I piloti sono scesi in pista ieri per le prime due sessioni di prove libere del GP di Miami. La Ferrari ha chiuso le FP2 con Sainz e Leclerc rispettivamente al secondo e terzo posto, ma il monegasco ha avuto un imprevisto finendo a muro.

Un incidente a causa del quale si è danneggiata la sospensione anteriore destra della monoposto.

Le parole di Leclerc

“Le sensazioni in macchina sono buone sul giro secco. Per quanto riguarda il passo gara invece ci manca ancora qualcosa rispetto ai nostri avversari e stiamo lavorando proprio si questo aspetto Vediamo cosa riusciamo ad ottenere domani. Sull’incidente non c’è molto da discutere: ho spinto troppo. Se sul passo in qualifica ci siamo, sul passo gara invece siamo lontanissimi dalla Red Bull. Sono di nuovo in un’altra categoria”, questo il commento di Leclerc al termine delle FP2.