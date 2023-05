Formula 1, la classifica piloti dopo Miami: allunga Verstappen

SportFair

E’ sempre più dominio di Max Verstappen, il campione del Mondo in carica è stato autore di una rimonta da impazzire a Miami: da nono a primo. La Red Bull si conferma nettamente la vettura più veloce, il gran premio si è concluso con una doppietta. Un po’ di delusione per Perez che non è stato in grado di mantenere la pole position.

Sul gradino più basso del podio Fernando Alonso. Disastro Ferrari a Miami: Sainz ha chiuso al quinto posto alle spalle anche di Russell, solo settimo Leclerc. In classifica generale Verstappen allunga su Perez ed è il netto favorito alla vittoria finale.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

1 – M. Verstappen / Red Bull 119

2 – S. Perez / Red Bull 105

3 – F. Alonso / Aston Martin 75

4 – L. Hamilton / Mercedes 56

5 – C. Sainz / Ferrari 44

6 – G. Russell / Mercedes 40

7 – C. Leclerc / Ferrari 34

8 – L. Stroll / Aston Martin 27

9 – L. Norris / McLaren 10

10 – P. Gasly / Alpine 8

11 – N. Hulkenberg / Haas 6

12 – E. Ocon / Alpine 6

13 – V. Bottas / Alfa Romeo 4

14 – O. Piastri / McLaren 4

15 – G. Zhou / Alfa Romeo 2

16 – Y. Tsunoda / AlphaTauri 2

17 – K. Magnussen / Haas 2

18 – A. Albon / Williams 1

19 – N. De Vries / AlphaTauri 0

20 – L. Sargeant / Williams 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023

1 – Red Bull 224

2 – Aston Martin 102

3 – Mercedes 96

4 – Ferrari 78

5 – McLaren 14

6 – Alpine 14

7 – Haas 8

8 – Alfa Romeo 6

9 – AlphaTauri 2

10 – Williams 1