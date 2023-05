Formula 1, la classifica piloti dopo il gran premio di Montecarlo: scappa Verstappen

SportFair

Continua il dominio di Max Verstappen, il pilota della Red Bull si conferma per distacco il pilota più forte in circolazione. Dopo una prima parte tranquilla, la pioggia ha mischiato un po’ le carte. L’olandese non ha sbagliato e il successo è stato meritatissimo. Al secondo posto Alonso, poi un sorprendente Ocon.

Al quarto e quinto posto le Mercedes di Hamilton e Russell. Solo sesto Leclerc, ottavo Sainz. Nelle retrovie Perez. La stagione della Ferrari è sempre più deludente e la classifica preoccupante. In graduatoria Verstappen scappa e Alonso accorcia le distanze su Perez.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

1- Max Verstappen (Red Bull) 144

2- Sergio Perez (Red Bull) 105

3- Fernando Alonso (Aston Martin) 93

4- Lewis Hamilton (Mercedes) 69

5- George Russell (Mercedes) 50

6- Carlos Sainz (Ferrari) 48

7- Charles Leclerc (Ferrari) 42

8- Lance Stroll (Aston Martin) 27

9- Esteban Ocon (Alpine) 21

10- Pierre Gasly (Alpine) 14

11- Lando Norris (McLaren) 12

12- Nico Hulkenberg (Haas) 6

13- Oscar Piastri (McLaren) 5

14- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

15- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2

16- Kevin Magnussen (Haas) 2

17- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

18- Alexander Albon (Williams) 1

19- Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20- Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023

1- Red Bull 249

2- Aston Martin 120

3- Mercedes 119

4- Ferrari 90

5- Alpine 35

6- McLaren 17

7- Haas 8

8- Alfa Romeo 6

9- AlphaTauri 2