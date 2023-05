Formula 1, subito un guizzo Ferrari a Monaco: il più veloce nelle FP1 è Sainz

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del GP di Monaco, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Si torna in pista dopo il rinvio dell’ultimo GP di Imola a causa dell’emergenza in Emilia-Romagna. La stagione inizia ad entrare nel vivo e il dominio della Red Bull è evidente. Verstappen guida la classifica piloti, poi Perez.

Il GP di Monaco è in grado di regalare sorprese, in particolar modo la pista potrebbe sfavorire le caratteristiche della Red Bull. L’occasione per i rivali è ghiotta, da Alonso alle Ferrari di Leclerc e Sainz, senza dimenticare le Mercedes.

Si sono concluse le FP1 a Monaco e sono arrivate subito le prime indicazioni. La Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz è stato il migliore della FP1 con il tempo di 1:13.372, poi il connazionale Fernando e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Nella top-5 troviamo anche Sergio Perez (Red Bull) e Leclerc. Solo sesto Verstappen.