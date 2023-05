Formula 1, subito in pista in Spagna: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

Si torna subito in pista per il gran premio di Spagna, nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Il GP di Montecarlo ha confermato la netta superiorità di Max Verstappen, in qualsiasi condizione di gara. In grande spolvero Fernando Alonso, autore di una prestazione da stropicciarsi gli occhi. Male le Ferrari, sempre più in difficoltà.

Il rendimento di Leclerc e Sainz non è stato all’altezza. Gara deludente anche per Sergio Perez, partito ultimo e in grossa difficoltà. E’ già alta l’attesa per il prossimo appuntamento in Spagna.

Orari TV GP Spagna 2023

Venerdì 02/06/2023

ore 13:30 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

ore 17:00 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Sabato 03/06/2023

ore 12:30 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

ore 16:00 Qualifiche– Sky Sport F1

Domenica 04/06/2023

ore 15:00 Gara – Sky Sport F1

Formula 1, il gran premio di Spagna in tv

Il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Per questo appuntamento è prevista anche la diretta in chiaro su TV8 per le qualifiche di sabato 3 giugno alle ore 16:00 e la gara di domenica 4 giugno alle ore 15:00.