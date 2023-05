Formula 1, in pista per il GP di Monaco: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

La Formula 1 torna in pista, dopo il rinvio del GP di Imola a causa del maltempo in Emilia-Romagna. Si corre a Monaco, in un gran premio sempre affascinante e in grado di regalare spettacolo. Il favorito alla vittoria è come al solito Max Verstappen, in grande spolvero e con la monoposto più veloce. Subito dietro il compagno di squadra Perez.

L’inizio di stagione di Alonso è stato di ottimo livello, molto altalenante invece per Ferrari e Mercedes. Dopo il podio di Leclerc a Baku, il passo indietro a Miami è stato evidente. E’ altissima l’attesa per il prossimo appuntamento di Monaco, la gara è fissata alle ore 15:00 di Domenica 28 maggio.

GP Monaco 2023, programma

Venerdì 26 maggio

11:10-11:50 F3 Qualifiche

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:10-15:50 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 27 maggio

11:10 F3 Gara Sprint

12:30-13:30 F1 Prove Libere 3

14:35- F2 Gara Sprint

16:00-17:00 F1 Qualifiche

Domenica 28 maggio

08:20 F3 Feature Race

09:50 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara

GP Monaco 2023 in TV

Il Gran Premio di Monaco 2023 di Formula 1 andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. È prevista la differita su TV8 in chiaro delle qualifiche di sabato 27 maggio alle ore 18:30 e della gara di domenica 28 maggio alle ore 18:00.