La Formula 1 si sposta in Florida: gli orari del GP di Miami e dove vederlo in tv

Archiviato il GP d’Azerbaijan, vinto da un ottimo Sergio Perez, seguito dal compagno di squadra Verstappen e da Charles Leclerc, al suo primo podio stagionale, i piloti della Formula 1 si spostano in Florida, dove torneranno subito in pista per il GP di Miami.

Domenica 7 maggio si corre un nuovo appuntamento stagionale, nel quale non sono esclusi colpi di scena e tanto spettacolo. La Ferrari arriva in Florida con una maggiore fiducia, grazie ai progressi dell’ultimo weekend, ma le Red Bull sono ancora un passo avanti.

Il weekend di gara di Miami sarà visibile sui canali Sky, mentre qualifiche e gara andranno in onda in chiaro su TV8 in differita, rispettivamente sabato alle 23.30 e domenca alle 23.

Gli orari del GP di Miami

Venerdì 5 maggio

20:30-21:30 FP1

00:00-01:00 FP2

Sabato 6 maggio

18:30-19:30 FP3

22:00-23:00 Qualifiche

Domenica 7 maggio

21:30 Gara