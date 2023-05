Formula 1, attesa per il GP di Imola: gli orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo la pausa la Formula 1 torna in pista per l’attesissimo gran premio di Imola. La stagione inizia ad entrare nel vivo e sono in arrivo altre indicazioni per le zone alte della classifica. L’ultimo gran premio di Miami si è concluso con il dominio di Max Verstappen, l’olandese si conferma in grandissima forma ed è il netto favorito alla vittoria finale. Subito dietro il compagno di squadra Perez.

In difficoltà le Ferrari, il passo indietro soprattutto di Leclerc è stato evidente. Sul podio un sempre più sorprendente Alonso, poi Russell. I piloti si preparano a scendere in pista per il GP di Imola e la Ferrari sarà chiamata alla reazione per regalare una gioia ai tifosi. L’appuntamento per la gara è fissato alle 15 di domenica.

GP Imola 2023, programma e orari tv

Venerdì 19 maggio

09:55-10:40 F3 Prove Libere

11:05-11:50 F2 Prove Libere

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

15:00-15:30 F3 Qualifiche

15:55-16:25 F2 Qualifiche

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 20 maggio

10:35 F3 Gara Sprint

12:30-13:30 F1 Prove Libere 3

14:15-15:05 F2 Gara Sprint

16:00-17:00 F1 Qualifiche

Domenica 21 maggio

08:40-09:30 F3 Feature Race

10:10-11:15 F2 Feature Race

15:00 F1 Gara

Diretta tv: TV8 (qualifiche e gara), ogni turno e gara Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it