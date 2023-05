Emergenza maltempo, Gp di Imola a rischio: Salvini chiede il rinvio

SportFair

Il Gp di Imola potrebbe non disputarsi. Il rischio è grande ed è dovuto a ’cause naturali’. Il forte maltempo che sta flagellando l’Emilia Romagna (la diretta dell’emergenza su Meteoweb) interessa in maniera diretta la gara di Formula 1 calendarizzata per il weekend.

Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto in prima persona sulla vicenda chiedendo il rinvio della gara a data da destinarsi. “La speranza (qualora il rinvio diventasse ufficiale) – spiegano le fonti del ministero – è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, la certezza è che gli appassionati della F1 capiranno e condivideranno questa scelta“.

Salvini ha dichiarato che in questa fase sia “doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza“, anche evitando sovraccarichi di traffico in una zona duramente colpita. Il leader della Lega è in costante contatto con i presidenti di Regione Francesco Acquaroli (Marche) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) e ha ringraziato la Guardia Costiera che ha già messo a disposizione 5 battelli veloci, 25 militari, due elicotteri e un aereo ATR 42 per i soccorsi.