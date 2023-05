Leclerc lontano dalla Ferrari? Il racconto di Wolff e la risposta di Vasseur

SportFair

Dopo un inizio di stagione complicato, la Ferrari e Charles Leclerc hanno ritrovato un timido sorriso, con le due pole consecutive di Baku ed il primo podio.

Dopo il weekend di gara d’Azerbaijan sembra che tutte le voci di un possibile futuro di Leclerc in Mercedes siano svanite nel nulla. E proprio di questo hanno parlato anche Toto Wolff e Vasseur.

Il team principal Mercedes ha ammesso di aver parlato con il pilota monegasco ma che non c’è nessuna trattativa in corso.

“L’ultima volta che ho parlato con lui, eravamo in aeroporto a Melbourne. Non abbiamo avuto nessun altro contatto. Penso che sia dedicato e fedele al 100% alla Ferrari, e c’è un contratto. E noi siamo impegnati al 100% su Lewis. Charles è un ragazzo super e per il futuro a lungo termine è un pilota che devi avere sempre nei tuoi radar, è chiaro. Ma non per il breve o medio termine”, ha affermato Wolff.

Tutte le voci che vedono Leclerc lontano dalla Ferrari sono sciocchezze. Charles ama la Ferrari, lo ha detto più volte. È normale che in questa parte iniziale della stagione si inseguano le voci sul futuro dei piloti”, ha concluso Vasseur.