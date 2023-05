Formula 1, Bottas snobba Verstappen: “vi svelo il pilota più veloce”

SportFair

Il pilota più veloce della Formula 1? Non è Max Verstappen. O almeno, non lo è per Valtteri Bottas. L’ex Mercedes, attualmente pilota dell’Alfa Romeo Sauber, ha in mente un altro collega quando gli viene chiesto di indicare il principale riferimento della velocità nel paddock.

Bottas indica nell’ex compagno di scuderia Lewis Hamilton l’uomo più veloce in pista. Poco importa se la Red Bull ha fatto 5 su 5 in stagione con Verstappen e Perez e Lewis ha avuto un inizio di Mondiale piuttosto complicato, con una Mercedes un gradino sotto i rivali.

Intervistato ai microfoni del podcast “Beyon the Grid”, Bottas ha dichiarato: “Lewis Hamilton. È lui il più rapido. Ha un talento incredibile e lavora sodo, molto più duramente di quanto la gente possa pensare Durante un weekend di gara, è uno degli ultimi a lasciare il paddock di notte. Questa combinazione di talento, dedizione ed enorme spinta interiore lo rende un pilota favoloso. Inoltre Lewis guida costantemente ad un livello molto alto ed è difficile da battere quando dispone di una buona macchina.

Al di fuori della pista, siamo diventati amici. Ed è qualcosa che è durato negli anni. Viaggiamo ancora insieme a volte e troviamo sempre qualcosa per cui sorridere“.