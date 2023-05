Formula 1, annullato il GP di Imola: la comunicazione sul recupero

SportFair

La decisione, inevitabile, è stata quella di annullare il GP di Imola, appuntamento del campionato di Formula 1. Il provvedimento è stato ufficializzato a causa della situazione drammatica che si sta vivendo in Emilia-Romagna, flagellata dal maltempo. Imola recupererà nel 2026, dopo la proroga del contratto, come anticipato dal presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani. Inoltre, attraverso una nota ufficiale, è stata offerta la possibilità di rimborso del biglietto o di conversione per il prossimo appuntamento in Italia.

“A causa dell’emergenza meteo in corso nella regione Emilia-Romagna, non si terrà l’evento “Formula 1 Qatar Airways Made in Italy and Emilia Romagna Grand Prix”, in programma dal 19 al 21 maggio. Tutti gli acquirenti che hanno acquistato i biglietti tramite la rete vendita e la piattaforma di acquisto ticketone.it sono informati della possibilità di convertire i biglietti acquistati con i biglietti per l’evento 2024 o in alternativa il rimborso economico.

Vista l’emergenza in corso nella regione, le modalità e le tempistiche del rimborso saranno rese note con successiva comunicazione che verrà inviata via e-mail nei prossimi giorni da ACI Sport, società dell’Automobile Club d’Italia, tramite il fornitore ufficiale della biglietteria Ticketone.it”. L’evento, dunque, non verrà sicuramente recuperato nel 2023.