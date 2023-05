Chi sono gli sportivi più pagati al mondo? La nuova classifica di Forbes

SportFair

E’ stata pubblicata oggi da Forbes la classifica degli sportivi più pagati al mondo. Sorride Cristiano Ronaldo, che nonostante un’avventura in Arabia Saudita non rosea come sperava e desiderava: Forbes, infatti lo incorona lo sportivo più pagato al mondo nell’ultimo anno.

La rivista combinava “premi in denaro, stipendi e bonus” sul campo, oltre a “accordi di sponsorizzazione, compensi e cimeli stimati fuori dal campo“. E l’attaccante Ronaldo ha avuto la meglio su una serie di nomi di livello mondiale.

Il portoghese ha portato a casa 109 milioni di sterline nell’ultimo anno piazzandosi in cima alla lista di Forbes per la terza volta nella sua carriera. È la prima volta che Ronaldo è numero 1 dal 2017, ed è anche la cifra più alta per un calciatore nella storia.

La cifra da capogiro ha anche visto CR7 superare il rivale Lionel Messi , che è secondo con 104 milioni di sterline. La stella del Paris Saint-Germain è in scadenza di contratto quest’estate e legata a un ritorno al Barcellona, ma potrebbe anche esserci una mossa in Medio Oriente, e questo potrebbe vedere Messi ottenere la sua vendetta nel 2024.

Anche il terzo posto nella lista di Forbes va ad un calciatore: il compagno di squadra di Messi al PSG, Kylian Mbappe, ha guadagnato 96 milioni di sterline nell’ultimo anno, dopo aver ottenuto un nuovo straordinario contratto la scorsa estate.

Ha solo 1 milione di sterline in più rispetto alla leggenda del basket LeBron James, che spera di ottenere un altro titolo NBA mentre i suoi LA Lakers affrontano i Golden State Warriors. Il pugile Canelo Alvarez completa la top five con 88 milioni di sterline.

Mentre i due posti successivi vanno ai golfisti Dustin Johnson e Phil Mickelson, con £ 86 milioni e £ 85 milioni ciascuno.

Stephen Curry dei Golden State è ottavo con 81 milioni di sterline, seguito dalla leggenda del tennis Roger Federer con 76 milioni di sterline e dall’asso dei Phoenix Suns Kevin Durant che chiude la top 10 con 72 milioni di sterline.