Fognini on fire al Roland Garros: un altro 3-0, Kubler deve arrendersi

SportFair

La giornata al Roland Garros per i colori italiani è iniziata dai due volti. Dopo la sconfitta con ritiro di Camila Giorgi, è arrivata un’altra grande prestazione di Fabio Fognini. L’italiano è riuscito a confermare il risultato del match d’esordio contro Auger-Aliassime e si è confermato con lo stesso punteggio (3-0) anche contro Jason Kubler.

Il match dei 32esimi non è stato mai in discussione, l’italiano si è dimostrato nettamente superiore e l’australiano non è stato mai in grado di rientrare in partita. Il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro (6-4, 7-5, 6-2). Nel prossimo turno Fognini dovrà vedersela contro Ofner.