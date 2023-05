Manchester City-Inter: data, orario e dove vedere la finale di Champions in tv

SportFair

Ci siamo. Archiviate le due semifinali abbiamo il quadro completo con le due finaliste della Champions League 2022-2023. Da una parte l’Inter, vittoriosa nei due euroderby contro il Milan. Dall’altra il Manchester City di Pep Guardiola che ha schiantato 4-0 il Real Madrid nella gara di ritorno dopo l’1-1 dell’andata.

Una sfida che sembra propendere per gli inglesi, ma in una gara secca, è risaputo, può succedere di tutto. Scopriamo data, orario, stadio e dove vedere in tv la finale di Champions League.

Quando si giocherà la finale di Champions League?

La finale di Champions League si disputerà sabato 10 giugno alle ore 21:00. Sarà l’ultima delle tre finali europee a disputarsi: la finale di Europa League sarà il 31 maggio, quella di Conference League il 7 giugno.

Quale sarà lo stadio della finale di Champions League?

L’ultimo atto del torneo si giocherà presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, lo stadio che ospita le partite casalinghe della Turchia e del Fatih Karagumruk. L’impianto contiene 75.000 posti a sedere. Sarà la seconda finale di Champions League che si giocherà nello stadio di Istanbul: la prima fu quella persa clamorosamente dal Milan nel 2005 contro il Liverpool ai calci di rigore.

Dove vedere in tv la finale di Champions League

La partita fra Manchester City e Inter sarà visibile in chiaro per tutti gli italiani su Canale 5. Gli abbonati Sky potranno vederla anche sui canali della piattaforma dedicati allo sport. In streaming sarà possibile vedere la partita attraverso Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity su pc, computer, tablet e smartphone.