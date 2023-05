Raffaella Fico pazza di gioia per il Napoli: “una promessa è una promessa”

SportFair

Non solo Marika Fruscio e Paola Saulino. Sono tante, tantissime le sexy donne di spettacolo pronte a gesti forti per celebrare il 3° scudetto della storia del Napoli.

Il pareggio di ieri contro l’Udinese ha regalato al club partenopeo il titolo di campione d’Italia con 5 giornate d’anticipo, 33 anni dopo l’ultimo successo, nel 1990 con Maradona.

Mentre Marika Fruscio condivide sui social contenuti hot, Raffaella Fico parla di promesse.

L’ex compagna di Mario Balotelli ha così parlato durante il programma “Un Giorno da Pecora” a Rai Radio 1: “come festeggio lo scudetto? Facendomi un bagno in zona Posillipo. Se sarà in topless o in costume? Questo lo vedremo, non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa…“.