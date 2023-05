Festa Napoli, i dettagli: orario, maxischermi e grande evento contro la Fiorentina

SportFair

La festa del Napoli è stata solo rimandata, in giornata è andato in scena un incontro in prefettura per rimettere in moto la macchina organizzativa per il probabile trionfo della squadra di Luciano Spalletti già nel turno infrasettimanale. Gli azzurri potrebbero festeggiare il titolo già mercoledì in caso di mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo o giovedì con almeno un pareggio del Napoli sul campo dell’Udinese.

Si è conclusa in prefettura la riunione per considerare l’ordine pubblico. Al tavolo c’erano il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e in collegamento video il prefetto di Udine Massimo Marchesiello.

La partita è stata confermata giovedì alle 20.45. I dettagli sono stati svelati da De Laurentiis: “stiamo facendo installare altri 8 maxischermi per metterne due davanti a ogni tribuna del Maradona e consentire così ai napoletani di vedere la partita. C’è un problema organizzativo e di tempo per cui sarà chiesto un prezzo simbolico di 5 euro uguale per ogni settore. Se alla fine resteranno soldi saranno dati in beneficenza. Inoltre la festa che avevamo preparato la faremo domenica prossima per Napoli-Fiorentina”.