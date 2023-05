Festa Napoli, Marika Fruscio lascia poco all’immaginazione: “il resto su OF”

SportFair

Marika Fruscio è una delle tifose del Napoli più sensuali e bollenti. Negli anni la showgirl, protagonista di Casa Napoli, ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi azzurri, con foto e video bollenti, ma i fan sperano in qualcosa di esplosivo per un’occasione speciale come la vittoria dello Scudetto del Napoli.

La squadra di Spalletti ha vinto il campionato di Serie A con 5 giornate di anticipo dopo il pareggio di ieri sera con l’Udinese e tutti i tifosi napoletani del mondo hanno iniziato una grande festa, che proseguirà a lungo.

Marika Fruscio ha atteso questa mattina per regalare ai fan i primi contenuti sexy. Dopo il buongiorno, è arrivato nelle Storie Instagram un piccolo assaggio di quello che la showgirl è pronta a regalare ai suoi tifosi sulla piattaforma per adulti OnlyFans.

Marika, con una foto che la ritrae sul suo letto tutto addobbato a tema Napoi, con lenzula, coperte, bandiere e cuscini che rimandano al club partenopeo, indossa un capo d’intimo che lascia ben poco all’immaginazione. “Ogni regina ha il suo trono e la sua corona… il regno è azzurro! About yesterday, il resto su OF“.