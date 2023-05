Il doppio volto della Ferrari a Monaco: Leclerc deluso, Sainz soddisfatto

SportFair

E’ andato in scena un botta e risposta tra Ferrari e Red Bull nelle prime prove libere del GP di Formula 1 a Monaco, prima lo scatto di Sainz poi la risposta di Verstappen. Non è soddisfatto Leclerc: “è stata una giornata complicata perché la vettura non si comporta ancora esattamente come vorremmo. Dobbiamo guardare bene i dati e lavorare ancora un po’ sull’assetto della macchina per fare in modo di avere il giusto feeling per domani. La gara? Non abbiamo provato ancora niente per la gara, perché qui la qualifica è fondamentale e va preparata nel miglior modo possibile”.

Contento, invece Sainz: “siamo stati veloci in entrambe le sessioni, quindi è stata una giornata positiva. Voglio ancora provare un paio di cose sul set-up per cercare di migliorare, ma nel complesso mi sento abbastanza competitivo. Chiedo scusa al team per l’errore di calcolo nel finale”.

Verstappen non si fida della Ferrari: “le Libere 1 sono state molto complicate, non ero contento del comportamento della macchina specialmente sui cordoli e sugli avvallamenti, in FP2 è andata molto meglio e la macchina era molto competitiva, però ci mancava un po’ di guidabilità rispetto alle Ferrari, specialmente nelle curve. Dobbiamo lavorare, siamo tutti molto vicini e per tenere il loro ritmo dobbiamo andare al limite”.