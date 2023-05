Ferrari, suggestione Hamilton e certezza Leclerc: novità sul rinnovo di Charles

SportFair

Nella giornata odierna la notizia di Lewis Hamilton accostato alla Ferrari ha scosso la tranquillità dell’ambiente F1 nel quale, complice l’assenza di gare per la cancellazione del weekend di Imola, vigeva qualche giorno di relax in vista del prossimo weekend a Montecarlo.

Per il campione britannico si parla di un maxi contratto e un posto sulla monoposto rossa a discapito di uno fra Charles Leclerc e Carlos Sainz. Probabile che a lasciare sia lo spagnolo, ma Leclerc ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha espresso qualche malumore per i risultati che, fin qui, nella sua esperienza in Ferrari hanno faticato ad arrivare.

Il rinnovo di Leclerc

Charles Leclerc è un patrimonio della Ferrari e, se Hamilton è una straordinaria suggestione, il monegasco è la certezza del presente. Sarebbe impensabile che non lo fosse anche nel futuro, salvo rotture. Un’eventualità che la Ferrari sembrerebbe voler scacciare con un rinnovo. John Elkann è stato, di recente, a Maranello per una serie di meeting riguardanti la competitività della monoposto e non solo.

Tanto dal lato della Ferrari, quanto da quello di Leclerc, ci sarebbe la volontà di proseguire insieme. L’eventuale rinnovo verrà messo nero su bianco a tempo debito.