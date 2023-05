Ferrari in difficoltà, Vasseur e Leclerc: “siamo incostanti, così è difficile”

SportFair

Un’altra gara disastrosa per la Ferrari, Sainz e Leclerc si sono classificati al quinto e settimo posto a Miami. Il gran premio si è concluso con il trionfo di Max Verstappen, poi Perez e Alonso. Il passo indietro della Rossa è stato netto come confermato anche dal team principal e dai piloti.

Vasseur: “è stata una sensazione strana. Le qualifiche erano state buone, oggi siamo stati incostanti. Ancora non ho parlato con i piloti. Nella prima parte di gara Leclerc ha faticato molto, poi aveva lo stesso passo di Sainz. Nella seconda parte Charles ha recuperato ma era troppo tardi. Gli aggiornamenti? Dobbiamo concentrarci sulla costanza, gli aggiornamenti non sono l’aspetto principale. Non penso alle Red Bull”.

Leclerc: “abbiano tanto lavoro da fare. In condizioni ideali il feeling è buono, in altre condizioni è difficile guidare la monoposto. La macchina deve essere più costante soprattutto in gara. Oggi ci sono stati abbastanza problemi, dobbiamo capire. In gara dobbiamo solo accettare di farci passare, è difficile lottare così. Speriamo negli aggiornamenti ma la priorità è migliorare il passo”.

Sainz: “la penalità? E’ colpa mia, stavo spingendo e ho commesso un errore. Non ha comunque condizionato il risultato. Dobbiamo capire anche la differenza tra qualifiche e gara. Dobbiamo provare tante cose, in gara facciamo troppa fatica. Gli aggiornamenti dovrebbero aiutarci ad Imola”.