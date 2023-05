Federer e l’errore di un fan: “signor Nadal…”, poi la beffa

SportFair

Roger Federer si sta godendo il meritato riposo post ritiro, dopo una carriera straordinaria e ricca di trionfi. Il campione svizzero però non ha perso il contatto con i fan con i quali continua a interagire grazie ai social. Su Twitter, “Re” Roger ha tenuto una sessione di Q&A con i follower rispondendo alle più disparate domande e fra le risposte è venuta fuori una storia a dir poco singolare.

“Signor Nadal”

Federer ha svelato un simpatico episodio accaduto durante il Gp di Miami nel quale era presente come ospite. Un ragazzo lo ha ‘riconosciuto’ e gli si è avvicinato per chiedere una foto per immortalare il momento. “Signor Nadal, facciamo una foto?“, una frase spiazzante per il campione svizzero che, con il garbo e l’eleganza che lo hanno sempre contraddistinto, ha spiegato “gli ho detto che non ero Nadal e lui se n’è andato senza fare la foto“. Anche la beffa.

A proposito di Nadal

Federer ha commentato anche l’assenza di Rafael Nadal dal Roland Garros per infortunio. “Mi mancherà non vederlo giocare a Parigi. Roland Garros+Nadal = imprese leggendarie“, ha ammesso Roger, svelando poi che affrontarlo in campo gli manca “… così così“.

Poi il messaggio ai fan del maiorchino: “so che è dura non vederlo in campo, ma sono contento che stia dando del tempo al suo corpo per recuperare al meglio così da poterci regalare qualche altra magica impresa“.