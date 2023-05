F1, l’iniziativa di Verstappen per l’Emilia-Romagna: Gp virtuale e raccolta fondi

SportFair

A Imola si è svolta la gara di F1 prevista nel weekend nonostante l’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. No, nessun dietrofront improvviso rispetto alla decisione iniziale dell’annullamento della corsa dovuto alla calamità avvenuta. Il Gp è stato virtuale.

Ad organizzarlo Max Verstappen, proprio il campione del mondo in carne e ossa, insieme ad altri colleghi legati al Marchio Red Bull al team Redline, la squadra di sim racer fondata proprio dall’olandese. Il circuito prescelto è stato proprio Imola: l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni dell’Emilia-Romagna.

L’evento, intitolato Real Racers Never Quit, è stato realizzato insieme al Verstappen.com Racing. I piloti coinvolti vanno da protagonisti della Formula 2, come Enzo Fittipaldi e Jack Doohan, a protagonisti della F3 del calibro di Luke Browning. Senza dimenticare le stelle della Formula E quali Oliver Rowland e Antonio Felix Da Costa, o assi Simracer come Gianni Vecchio ed Enzo Bonito. La gara è stata trasmessa in streaming sul canale ufficiale Twitch del Team Redline.