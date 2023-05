F1, concluse le FP3 a Montecarlo: Verstappen al top, la Ferrari ‘saltella’ | TEMPI

SportFair

Dopo le prime due sessioni di prove libere del venerdì, i piloti di Formula 1 tornano in pista a Montecarlo per le FP3 del sabato. Ultima sessione di Free Practice prima di fare sul serio, in qualifica, nel pomeriggio, in un circuito nel quale partire dalla pole consente di ottenere un vantaggio fondamentale per il successo finale.

Risultati e tempi delle FP3

Cattivo, aggressivo, spietato. Max Verstappen? Sì, Max Verstappen. Il Campione del Mondo in carica scende in pista, piazza una sberla clamorosa sull’1:12.776 e si prende il miglior tempo della sessione. Alle sue spalle a +0.073 il compagno di scuderia Sergio Perez. Si prospetta una nuova gara dominata dalle Red Bull? Se i rivali sono questi, sembra di sì.

Terza piazza per Stroll a +1.166. Poi Sainz che ha lamentato qualche saltello di troppo nella sua Ferrari. L’altra Rossa, quella di Charles Leclerc, chiude 7ª dietro a Norris e Gasly. Il monegasco lamenta poco feeling e con la monoposto. Un segnale sinistro dopo la buona prova di ieri. La speranza è che in qualifica Charles possa lasciarsi questi problemi alle spalle e fare la differenza nel circuito di casa.