Evenepoel palleggia, Ganna porta Maradona sul palco: l’omaggio del Giro d’Italia al Napoli

E’ in corso la sesta tappa del Giro d’Italia. La Corsa Rosa sta regalando emozioni e spettacolo per le strade italiane e oggi tocca una città che nelle ultime settimane ha vissuto emozioni uniche: Napoli.

I corridori affrontano oggi un percorso di 162 km da Napoli a Napoli e prima del via hanno omaggiato la città ed il club partenopeo che ha conquistato il suo terzo Scudetto.

Filippo Ganna è salito sul palco con una sciarpa dedicata a Maradona: “Diego Armando Maradona 1960-infinito. Per sempre uno di noi”, mentre Evenepoel sembra essersi lasciato alle spalle gli acciacchi per la doppia caduta di ieri e si è esibito in una serie di palleggi davanti al pubblico di Napoli.

La maglia rosa ed altri corridori, poi, hanno assaggiato un po’ di pizza napoletana prima del via.