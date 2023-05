Evenepoel come Colbrelli? Cosa c’è dietro il ritiro dal Giro d’Italia

SportFair

Nella tarda serata di ieri è arrivata una notizia inaspettata, in grado di cambiare gli equilibri del Giro d’Italia: Remco Evenepoel, Maglia Rosa in carica ha scelto di ritirarsi dalla Corsa Rosa dopo aver ricevuto la notizia della propria positività al Covid.

Il ciclista belga, in realtà, era risultato asintomatico e avrebbe potuto proseguire la propria gara senza problemi. La Soudal Quick Step ha deciso di non correre alcun rischio e ritirare il campione dalla corsa. Scelta condivisa dalla famiglia dell’atleta, come si evince dalle parole del padre.

“Immaginiamo non fosse stato fermato e che Remco avesse corso ancora qualche giorno. E se avessimo avuto un altro ‘caso Colbrelli’? Non ne vale assolutamente la pena. Il Covid è molto pericoloso per un atleta di alto livello“, ha dichiarato papà Patrick Evenepoel secondo “Spazio Ciclismo”.

Il riferimento al caso di Sonny Colbrelli riguarda l’episodio accaduto nel 2022 quando il ciclista azzurro venne colpito da un arresto cardiaco al termine di una frazione della Volta a Catalunya dopo essere tornato alle corse in seguito a un precedente stop per Covid con rinuncia alla Milano-Sanremo.