Emergenza Emilia Romagna: i messaggi di solidarietà dei piloti della F1 | FOTO

Continua l’emergenza maltempo in Emilia Romagna, bersagliata da una violenta pioggia che, purtroppo, ha già causato diverse vittime (gli ultimi aggiornamenti LIVE su Meteoweb). Il Gp di Formula 1 di Imola, previsto nel weekend, è stato annullato per ragioni di sicurezza e per questioni legate alla logistica: meglio dedicare le energie ai soccorsi.

La Formula 1 ha appoggiato totalmente la decisione dell’annullamento, scelta condivisa anche dai team e dai piloti che sui social si sono impegnati a diffondere la raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal maltempo. Tanti i messaggi di solidarietà condivisi: da Leclerc a Verstappen, passando per Hamilton, Perez e le rispettive scuderie che hanno voluto unirsi con una preghiera e un abbraccio a chi oggi sta combattendo contro l’emergenza.