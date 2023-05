Emergenza Emilia-Romagna: la Ferrari aiuterà economicamente la popolazione

SportFair

Nel weekend si sarebbe dovuto tenere il Gp di Formula 1 di Imola ma, a causa del maltempo che negli ultimi giorni ha bersagliato l’Emilia-Romagna, provocando gravi danni e diverse vittime, la Formula 1 ha deciso di annullare la gara. La Ferrari non scenderà in pista, ma sarà comunque in pole position nella gara della solidarietà.

La scuderia di Maranello ha, infatti, diffuso un comunicato, firmato dal CEO Benedetto Vigna, nel quale annuncia un forte sostegno economico alla popolazione dell’Emilia-Romagna. “Nei momenti di difficoltà – si legge – il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità. Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell’Emilia-Romagna, provata da un grave disastro ambientale. Con il coordinamento delle Autorità locali, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore, questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari”.