“Casa di riposo?”, lo schiaffo di Ecclestone a Hamilton e Ferrari

In Formula 1 ormai non si parla d’altro. Hamilton e la Ferrari, un connubio che potrebbe diventare realtà la prossima estate. Da Maranello vorrebbero proporre un maxi ingaggio e la prospettiva di vincere, su una rossa, il Mondiale che consentirebbe a Hamilton sorpasso su Schumacher della classifica all-time.

Lewis però smentisce. Parla di rinnovo vicino con la Mercedes e allo stesso tempo non risparmia una frecciatina alla propria scuderia apparsa, negli ultimi anni, meno competitiva rispetto alle dirette concorrenti, in particolare rispetto alla Red Bull di Verstappen, assoluto dominatore delle ultime stagioni.

“Maranello non è una casa di riposo”

L’ex patron della F1, Bernie Ecclestone, è intervenuto in prima persona sull’argomento parlando all’agenzia PA: “non capisco perché Lewis dovrebbe pensare di trovarsi meglio in Ferrari rispetto alla Mercedes. La Ferrari non è una casa di riposo, anzi, è un team che vuole vincere il campionato più di chiunque altro.

Mi sorprenderebbe sapere che la Ferrari ha intenzione di liberarsi di Leclerc per ingaggiare Lewis, innanzitutto perché sono innamorati di Charles. Inoltre Hamilton ha detto che, quando si ritirerà, resterà legato alla Mercedes. Sarebbe strano che se ne voglia andare ora. E poi, se fossi in Lewis e vedessi Leclerc felice di lasciare la Ferrari, penserei che quel team ha un problema“.

Quale futuro per Hamilton?

“Personalmente credo che resterà in Mercedes o che si ritirerà. Posso comprendere la frustrazione di Lewis per la situazione della Mercedes“. Spiega Ecclestone in merito al futuro di Hamilton. “Non ho capito come si siano trovati in queste condizioni. In ogni caso il contratto di Hamilton è molto oneroso e questo è un grosso problema“, aggiunge l’ex patron del circus che poi apre a un’ipotesi stuzzicante ma di difficile realizzazione: “l’unico posto dove potrebbe andare per vincere l’ottavo mondiale è la Red Bull, ma sicuramente là non c’è spazio per lui“.