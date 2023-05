Pasticcio al Mutua Madrid Open, niente dichiarazioni per le vincitrici del doppio: le scuse ufficiali

SportFair

Il Mutua Madrid Open ha riscosso grande successo, ma è anche finito al centro delle polemiche per diversi episodi discutibili. Oltre la differenza di festeggiamenti e di torte tra Alcaraz e Sabalenka, ha fatto discutere anche la scelta del torneo di non far parlare le atlete del doppio dopo le premiazioni.

Gli organizzatori del Mutua Madrid Open si sono pentiti di quanto accaduto e oggi hanno pubblicato una nota ufficiale per scusarsi pubblicamente: “ci scusiamo sinceramente con tutti i giocatori e i tifosi che si aspettavano di più dal Mutua Madrid Open. Non dare alle nostre finaliste di doppio femminile l’opportunità di parlare ai tifosi alla fine della partita era inaccettabile e ci siamo scusati direttamente con Victoria, Beatriz, Coco e Jessica. Stiamo lavorando internamente e con la WTA per rivedere i nostri protocolli e ci impegniamo a migliorare i nostri processi in futuro. Abbiamo commesso un errore e questo non accadrà mai più. Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open”, queste le parole del CEO del Masters 1000 spagnolo.