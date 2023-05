Dominio di Musetti contro Shevchenko: l’azzurro stacca il pass al Roland Garros

SportFair

Tutto facile per Lorenzo Musetti nel match dei 32esimi del Roland Garros. L’italiano si conferma un possibile protagonista e la partita contro Alexander Shevchenko non è stata mai in discussione. Il russo non è entrato in partita e la sfida si è conclusa in un’ora e 41 minuti.

Dopo la vittoria contro Ymer, il tennista azzuro è stato autore di un’altra grandissima partita. Il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Musetti domina e chiude con un nettissimo 3-0 (6-1, 6-1, 6-2). Nel prossimo turno dovrà vedersela contro Norrie.