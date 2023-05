Delirio Inter! Lautaro ribalta la Fiorentina e regala la seconda Coppa Italia consecutiva

SportFair

La Coppa Italia 2023 è dell’Inter! La squadra di Simone Inzaghi ribalta la Fiorentina nella sfida dell’Olimpico e il grande protagonista è stato Lautaro Martinez. Si sono affrontate due finaliste europee, l’Inter in Champions League contro il Manchester City e la Fiorentina contro il West Ham in Conference.

Pubblico delle grandi occasioni all’Olimpico, le coregrafie delle due tifoserie sono uno spettacolo. Poi la cantante Gaia si mette in mostra con l’inno.

La cronaca

L’Inter si schiera in campo con la coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko, la Fiorentina risponde con Nico Gonzalez, Ikone e Cabral. Pronti, via e i viola passano subito in vantaggio con Nico Gonzalez che supera Handanovic. L’Inter risponde con Dzeko, poi Lautaro Martinez sale in cattedra e ribalta il risultato con due grandissimi gol.

Nella ripresa la Fiorentina si gioca le carte Mandragora, Sottil e Jovic e nel finale si registrano due occasioni clamorose con Jovic ma l’attaccante non è concreto. Finisce 2-1, l’Inter vince la seconda Coppa Italia consecutiva. Delusione per la Fiorentina, sconfitta a testa altissima.