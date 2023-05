Coreva Design by Quid, una capsule collection sostenibile: capi vintage, gender e size-inclusive

SportFair

Il lancio della capsule collection Coreva Design by Quid in collaborazione con Orange Fiber anticipa la presentazione della prima collezione di un brand che rivoluzionerà il mercato del jeans internazionale: Coreva Design. Nato dalla tecnologia CorevaTM brevettata da Candiani Denim, il brand presenterà esclusivamente collezioni in stretch-denim naturale e biodegradabile.

CorevaTM sfrutta infatti le proprietà elastiche di un materiale vegetale, ricavato dalla gomma naturale, per garantire comfort senza dover ricorrere all’uso di filati sintetici. Una tela denim “stretch” che, non utilizzando plastiche, riduce quindi il suo impatto ecologico ed è in grado di degradarsi in 3-4 mesi invece di 200 o più anni. Questa rivoluzionaria tecnologia ha cambiato totalmente l’intero mondo della produzione denim e permette all’azienda italiana leader nell’innovazione sostenibile di presentare al mercato un brand che evolve i paradigmi di un intero settore.

Il preludio alla presentazione al mercato della prima collezione Coreva Design (prevista per la SS ‘24) è una serie di capsule collection con realtà e persone che amplificano i valori del brand e ne informano il DNA. Dopo la collaborazione con l’artista statunitense LP uscita a settembre 2022, ambasciatrice del messaggio di inclusività e apertura al cambiamento del brand, viene ora presentato un progetto caratterizzato da solidi principi etici ed innovativi: Coreva Design by Quid in collaborazione con Orange Fiber.

L’art Director e Project Manager di questa collaborazione, l’artista Gabriela Giovanardi, ha creato un progetto unico coniugando le caratteristiche tecniche di Coreva Design, il valore sociale della filiera di Progetto Quid e le innovazioni tecnologiche di Orange Fiber.

Quid è un laboratorio sartoriale fondato da Anna Fiscale a Verona per favorire, attraverso la moda, la crescita ed il reinserimento nel mondo del lavoro di più di 150 persone che vengono da situazioni di fragilità. Inclusione e riscatto sociale, questi i pilastri di un vero e proprio esempio di impresa etica che compie quest’anno dieci anni dalla fondazione.

Orange Fiber è un’innovativa produttrice di filati derivati dagli scarti derivati dagli agrumi, manifesto di una nuova generazioni di materiali allineati ai contemporanei standard ambientali richiesti all’industria tessile.

Questa capsule collection progettata da Gabriela Giovanardi è composta da 4 pezzi, gender e size-inclusive, ispirati a capi vintage del suo guardaroba personale: tuta workwear, pantalone cargo, camicia boxy e felpa. Tutti i tessuti utilizzati sono composti da un’originale combinazione di denim Coreva e Orange Fiber e sono tinti con pigmenti minerali.

“Con il lavoro di modella la mia immagine è spesso stata associata a brand di cui non condivido i valori, soprattutto quelli più commerciali. Dando in comodato d’uso la tua immagine non ti viene richiesta opinione o un contributo di idee. Questa è la norma da modella, che non esclude il fatto di sviluppare una propria etica del lavoro e cercare di “stretcharsi” al di là di quella che è una normalità in cui non ci si riconosce. Da diversi anni conosco Progetto Quid, credo di essere stata tra le prime loro ambassador. Una tappa significativa della mia crescita che mi ha consentito di rappresentare un progetto, idee e valori che condivido pienamente. A distanza di anni, grazie a Candiani e a Coreva, di cui sono testimonial, ho riprovato le stesse emozioni. L’idea di introdurre Quid a Candiani è sorta spontanea. Questa capsule è una piccola sintesi dell’energia positiva che due realtà italiane di grande eccellenza e pensiero possono far scaturire insieme”, Gabriela Giovanardi.

Volto e voce della campagna sono Gabriela Giovanardi insieme alle persone di Progetto Quid che hanno contribuito alla realizzazione di questi prodotti.

Un mix unico di ingegneria tessile innovativa, design e etica, che da modo a Coreva Design di posare in un altro tassello della rivoluzione che si appresta ad innescare.

La capsule collection è in vendita in esclusiva presso Candiani Denim Store di piazza Mentana 3 a Milano e su www.corevadesign.com.