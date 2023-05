Coppa Italia 2023, chi è Gaia Gozzi? I talent, il fidanzato famoso e le origini brasiliane

SportFair

Questa sera lo stadio Olimpico di Roma ospiterà la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. Una gara che si preannuncia scoppiettante, fra due squadre in un gran momento di forma e che si giocheranno, a stretto giro, la finale di Champions League e quella di Conference League. Ad aprire la serata, come di consueto, l’Inno Nazionale italiano affidato alla voce di Gaia Gozzi. Scopriamo chi è la giovane cantante.

La vita privata di Gaia

Nata a Guastalla il 29 settembre del 1997, sotto il segno della Bilancia, Gaia Gozzi ha origini italo-brasiliane e molte delle sue canzoni più famose sono cantate in portoghese. Papà Cristiano è un dirigente d’azienda, mamma Luciana una stylist di origini brasiliane. Completano la famiglia le sorelle Giorgia (22 anni) e Frida (11). La cantante è legata sentimentalmente a Daniele Dezi, conosciuto con lo pseudonimo di Orang3, importante produttore discografico di diversi artisti importanti del calibro di Achille Lauro.

La carriera di Gaia

L’amore per la musica inizia fin da giovanissima. Impara a suonare la chitarra e canta nelle band di qualche amico prima di partire per gli USA: esperienza che le servirà per capire che la musica sarà la sua ragione di vita. Tornata in Italia tenta la fortuna a X Factor 2016, supera casting e bootcamp, Fedez la inserisce nella sua squadra ‘Under donne’. Arriva fino alla finale ma chiude seconda dietro i Soul System di Alvaro Soler.

Nel 2017 pubblica l’album “Fotogramas”, ma la sua carriera stenta a decollare. La giovane cantante prova nuovamente la strada del talent. Questa volta ad Amici 2020 arriva nuovamente in fondo, ma riesce anche a vincere, trascinata dall’inedito “Chega” che diventerà doppio disco di platino e, insieme al singolo “Coco Chanel”, lancerà l’album “Nuova Genesi“.

Nel 2021 partecipa per la prima volta a Sanremo con “Cuore Amaro”, singolo che riceverà il disco d’oro. Nello stesso anno pubblica il suo ultimo album “Alma”.