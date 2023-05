Come sta Bagnaia? “Ho una frattura”, l’annuncio sul Mugello

SportFair

Continua la pausa in MotoGP e i piloti si preparano per il prossimo appuntamento, al Mugello. La classifica è cortissima e tanti piloti sono in corsa per la vittoria finale, Bagnaia è il più forte ma il rendimento è stato condizionato da incidenti e cadute. Il pilota della Ducati è reduce dall’incidente con Vinales, riportando qualche problema al piede destro.

“Quando sono tornato da Le Mans continuavo a sentire dolore alla caviglia destra. Ho deciso di sottopormi a degli esami più dettagliati presso il centro medico di Misano che hanno rivelato una frattura incompleta all’astragalo”, le parole di Bagnaia sui social.

“Questo non comprometterà la mia partecipazione al Gran Premio del Mugello tra 3 settimane. In questo periodo di pausa lavorerò per arrivare al 100% al mio GP di casa”.